Миронов предложил запретить шестидневку в школах и домашние задания на выходные

Дети должны проводить выходные без уроков в кругу семьи, уверен председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Суббота должна быть полностью свободным днем у школьников, чтобы они могли проводить время в кругу семьи. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата парламента разработает предложения по изменению подходов к домашнему заданию.

"Идея отменить домашние задания неправильная. Дети должны уметь самостоятельно заниматься. А вот отменить задания на выходные дни, в обязательном порядке сделать так, чтобы суббота была выходным и чтобы выходной день без уроков они проводили бы с родителями, проводили бы в кругу семьи, - да, вот это будет абсолютно правильно", - сказал Миронов.

Политик объяснил, что выполнение домашних заданий в будние дни должно остаться, потому что школа "не успеет все дать" ученикам во время классной работы. "Поэтому домашние задания должны быть, но наше предложение - отменить домашние задания на выходные, и в субботу чтобы никто не учился. Пускай [будет] два дня выходных - суббота, воскресенье. Дети отдохнут и в понедельник с новыми силами [пойдут] на учебу", - заключил он.