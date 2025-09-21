Главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов отметил, что количество преждевременных родов России остается на уровне 5,5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Количество преждевременных родов в России на протяжении 50 лет остается на уровне 5,5%. Об этом сообщил ТАСС ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

"За последние 50 лет в нашей стране и в мире количество недоношенных детей остается стабильным. Их не становится больше, как иногда пишут. Если мы возьмем среднюю цифру по Российской Федерации, она чуть-чуть отличается в регионах, но в среднем она колеблется на уровне 5,5%", - сказал он.