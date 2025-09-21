Лут пробежала 2,5 км вместе с участниками "АгроСмены" в Сириусе

В забеге приняли участие 100 школьников из 67 регионов России

СИРИУС /федеральная территория/, 21 сентября. /ТАСС/. Образовательная программа "АгроСмена", организованная Минсельхозом РФ впервые в 2025 году на федеральной территории Сириус, завершилась в воскресенье праздничным забегом в рамках Всероссийского марафона "Земля спорта", передает корреспондент ТАСС.

100 участвовавших в "АгроСмене"школьников присоединились к марафону, в рамках которого любители спорта из 67 регионов России пробежали по Олимпийскому парку в Сириусе дистанцию в 2,5 км. В забеге также приняли участие министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин. "Я рада приветствовать вас на Всероссийском марафоне "Земля спорта" в самом ярком месте нашей страны - на федеральной территории Сириус. Я думаю, вы смогли убедиться, как здесь все по-спортивному подготовлено, как здорово тут не только отдыхать, но и заниматься спортом", - сказала Лут, обращаясь к участникам забега.

Также на площадке марафона в Олимпийском парке в воскресенье работает тематический город профессий АПК "Я в агро", где можно ознакомиться с современными аграрными профессиями и технологиями, пройти интерактивные образовательные треки, посетить VR-экскурсии и мастер-классы.

"АгроСмена" стартовала в Сириусе 8 сентября, ее участниками стали 100 школьников 8-11 классов из 15 регионов РФ. Ребята работали над реальными задачами агропромышленного комплекса и посетили ведущие предприятия Краснодарского края.

Всероссийский марафон "Земля спорта" - это масштабный проект Минсельхоза России. Он проводится второй год подряд в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".