МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что в Кремле соберут как можно больше обращений граждан к ежегодной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Организовать его [формат "Прямой линии"] таким образом, чтобы собрать как можно больше обращений граждан, потом уже, вместе со всеми, кто задействован в этом процессе, сделать так, чтобы максимальное количество обращений граждан получило живой ответ", - сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков добавил, что в подготовке мероприятия задействованы и Народный фронт, и Сбербанк, а также активно применяется искусственный интеллект, что позволяет собрать максимальное количество обращений граждан. "И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры. Поэтому проект такой объемный. И, надеюсь, будет так же в этом году", - заключил он.

Предыдущая прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря 2024 года. Общий формат был выбран в третий раз, впервые он был опробован в 2020 году. Изначально мероприятия проходили раздельно, впервые телевизионная прямая линия с гражданами состоялась у Путина в 2001 году.