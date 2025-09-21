На фестивале настольного тенниса в "Лужниках" одновременно играли 5 167 человек, сообщил мэр Москвы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Участниками и зрителями спортивных событий столицы с мая 2025 года стали 6,5 млн москвичей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва продолжает укреплять статус одной из самых спортивных столиц мира. С мая участниками и зрителями мероприятий стали около 6,5 млн человек. В проектах "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район" занимались больше 215 тысяч горожан", - сообщил мэр в Telegram-канале.

Собянин рассказал, что на фестивале настольного тенниса в "Лужниках" одновременно играли 5 167 человек, а на "Гидрофлай фесте" спортсмены поднялись на высоту 22 м и вчетвером взлетели на одной доске. Мэр добавил, что в столице впервые прошли фестивали водных видов спорта и самодельных летательных аппаратов.

Собянин подчеркнул важность участия бойцов СВО и ветеранов боевых действий в спортивных событиях.

"Спортивные выходные" и "Мой спортивный район" ведут профессиональные тренеры. В проекты входят бесплатные тренировки по разным направлениям.