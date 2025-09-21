Сообщество стало стартовой площадкой для десятков молодежных проектов в разных областях: от науки и искусства до агроиндустрии и космоса

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. юношей и девушек собрались в Национальном центре "Россия" на фестиваль студенческого сообщества "Разгон", где они встретились с представителями государственной власти и высокотехнологичного бизнеса. Фестиваль проходит во Всемирный день русского единения, который с 2010 года отмечается 21 сентября.

Сообщество "Разгон" создано в 2022 году по инициативе компании "Иннопрактика" при поддержке генерального партнера проекта АО "Газпромбанк". За три года работы сообщество объединило более 2 тыс. студентов и школьников из разных регионов России. Оно стало стартовой площадкой для десятков молодежных проектов в разных областях: от науки и искусства до агроиндустрии и космоса.

"Разгон" считает своими задачами дать молодежи возможности для поиска и раскрытия талантов, оказать помощь в продвижении идей и проектов и поддержку в создании яркого контента - роликов, блогов, медиаматериалов. В сообществе формируются команды, где молодые люди запускают инициативы и готовятся к участию в крупных культурных, образовательных и социальных проектах. Всего в сообществе 11 направлений: констелляции, агро, карьера, космос, фольклор, танцы, шоу, хоккей, цирк и другие.

Пленарную часть фестиваля вели первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова и первый вице-президент АО "Газпромбанк" Андрей Серов. Основная часть времени была отдана творчеству самой молодежи в театрализованной форме, небольшие спектакли были посвящены таким историческим личностям, как Петр Первый и царица Савская. Выступали артисты Марьяна Локель и Милана Учайкина.

Миссия - навести мосты

Генеральный директор "Иннопрактики" Катерина Тихонова в обращении к участникам и гостям фестиваля подчеркнула, что сообщество и его основатели в лице компании "Иннопрактика" и ведущих индустриальных компаний призваны помочь энергичной творческой молодежи встретиться с лидерами российского рынка.

"Эта самобытность, заинтересованность, горящие глаза ваши, эта энергия современного вашего молодого поколения - именно то, что ищут наши лидеры рынка. И миссия "Иннопрактики" наша в том, чтобы мосты между этими мирами стали оживленными, полными живых историй и настоящих отношений. Благодаря вам, движению "Разгон", эти дороги наполняются живой жизнью", - сказала Тихонова.

Как отметил Серов, "ключ всего "Разгона", чтобы открыть возможности для всех талантливых и активных ребят, чтобы они в нужный момент сказали: "Я готов, я смогу". "И тогда, я уверен, что у каждого здесь и благодаря "Разгону", и в целом благодаря тому, что происходит в нашей стране, открываются новые перспективы", - подчеркнул Серов.

Директор по стратегическому партнерству "ВКонтакте" Дмитрий Уваров выразил сожаление, что в его детстве не было таких проектов. "От лица компании "ВК": мы очень благодарны за то, что такой проект есть на наших площадках. <…> Мы как трубы, которые позволяют доносить ваш опыт, ваши достижения до огромной аудитории", - отметил Уваров.

К мнению коллеги присоединился генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак. "Основное счастье заключается в том, чтобы самому выбирать, кем тебе быть, и проект "Разгон" в этом помогает, и мы здесь всегда готовы помочь, поддержать", - заверил он.

Во второй части фестиваля проходят тематические сессии, интерактивы и вечерняя танцевальная программа.