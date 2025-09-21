С каждым годом появляется все больше и больше участников, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Финал чемпионата высоких технологий (ЧВТ) решено на постоянной основе проводить в Великом Новгороде. После завершения финала этого года, сразу же начнется подготовка к следующему чемпионату, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках рабочей поездки в Великий Новгород.

"В Великом Новгороде завершается третий чемпионат высоких технологий по перспективным направлениям специальностей будущего, которые через 5-10 лет будут внедрены в колледжи. Мы видим, что с каждым годом все больше и больше участников. <...> Поэтому чемпионат развивается, как я уже сказал, и ориентирован на перспективные направления для будущих специалистов, в которых будет нуждаться наша экономика, наша страна. <...> Мы договорились, что чемпионат будет развиваться, что традиционно он будет проходить в Великом Новгороде, и уже по завершению чемпионата будет готовиться к следующему. Была насыщенная деловая программа, здесь представлены все учебно-технические объединения, и уже по ходу чемпионата вносились предложения о проектировке образовательных стандартов", - сказал Кравцов.

Он также отметил, что были представлены важные компетенции, связанные с медицинским управлением, информационными технологиями и киберзащитой. Кравцов пояснил, что в финале чемпионата участники в рамках одного из заданий на основе диагностики пациента должны были назначить ему индивидуальное лечение. Кроме того, министр отметил полигон компании "Касперский", где давали задания по предотвращению кибератак на роботов, которые обеспечивают безопасность технологического объекта.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин посетил соревновательные площадки Чемпионата высоких технологий. Глава Минтранса высоко оценил организацию финала Чемпионата высоких технологий. "Это огромный рывок по сравнению с прошлым годом, представлены серьезнейшие профессии. Очень рад, что транспортные компании приняли участие, показали достойный уровень запроса к будущим специалистам", - отметил Никитин.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов отметил, что с каждым годом интерес к Чемпионату высоких технологий растет. Это доказывает и количество его участников, и количество компетенций. "Растет уровень подготовки конкурсантов и интерес работодателей к чемпионату. Чемпионат для нашей молодежи - это новые возможности, высокие технологии и готовность работать в условиях современной экономики, и соответствовать требованиям, которые предъявляются на рынке труда. У ребят горят глаза, престиж среднего профессионального образования растет, и это здорово. Наши дети - наше будущее, поэтому будем и дальше поддерживать и развивать Чемпионат высоких технологий", - сказал Дронов.

О ЧВТ

Чемпионат высоких технологий является частью всероссийского движения "Профессионалы", направленного на укрепление кадрового потенциала России. Мероприятие проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и федерального оператора в лице Института развития профессионального образования. Его итогом станут конкретные предложения по совершенствованию системы подготовки кадров.