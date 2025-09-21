В Калмыкии открыли новый хурул в преддверии Международного буддийского форума

Глава республики Бату Хасиков уточнил, что хурул построен общими усилиями

ЭЛИСТА, 21 сентября. /ТАСС/. Новый хурул "Цанид Ч р Хурл", построенный на благотворительные средства, торжественно открылся в поселке Кетчернеры Калмыкии в преддверии Международного буддийского форума. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков.

"Сегодня особенный день для всех нас - в Кетченерах распахнул свои двери новый хурул. Это не просто храм, а символ возрождения духовных традиций, которые бережно хранят нашу культуру, родной язык и многовековую мудрость предков. Название "Цанид Ч р Хурл" возвращает нас к истокам - к высшей буддийской духовной академии, существовавшей здесь более века назад. И вот история совершила круг: хурул вновь станет центром знания и просветления", - написал он.

Хасиков уточнил, что хурул построен общими усилиями: кто-то жертвовал средства, кто-то помогал материалами, а многие лично участвовали в строительстве. И это, отметил глава региона, лучшее доказательство того, что народная инициатива и вера творят чудеса.

"Это особенно символично в преддверии III Международного буддийского форума, который совсем скоро состоится в Элисте. Открытие хурула становится духовным предзнаменованием, укрепляющим значение нашего региона как центра буддийской культуры и диалога. Пусть новый хурул станет местом силы, мудрости и единения для всех нас. Давайте и дальше вместе беречь и приумножать духовное богатство нашей малой родины", - добавил руководитель республики.

О форуме

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. На форуме ожидаются делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии при поддержке Буддийской традиционной Сангхи России и Ассамблеи буддистов России.