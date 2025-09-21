Bild: певец Гарри Стайлс принял участие в Берлинском марафоне под псевдонимом

По данным газеты, актер пробежал дистанцию 42 км 195 м менее чем за три часа

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Известный британский певец, автор песен и актер Гарри Стайлс принял участие в международном Берлинском марафоне под вымышленным именем и преодолел дистанцию менее чем за три часа. Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, британец в повязке и солнечных очках выступил под псевдонимом Стед Сарандос. Дистанцию 42 км 195 м он пробежал за 2 часа 59 минут 13 секунд. Организаторы подтвердили его участие. Стайлс уже участвовал в марафонских забегах. На Токийском марафоне 2 марта 2025 года он пробежал дистанцию за 3 часа 24 минуты 7 секунд.

Стайлс начал музыкальную карьеру в 2010 году с участия в шоу The X Factor. После того как он не достиг успеха в отборе вокального конкурса, Стайлс вместе с четырьмя другими участниками шоу основал бой-бэнд One Direction, впоследствии ставший одним из самых успешных и продаваемых бой-бэндов всех времен. В феврале 2023 года певец победил в четырех номинациях музыкальной премии BRIT Awards.

21 сентября в столице ФРГ прошел 51-й Берлинский марафон. Победу в нем одержал кенийский бегун Себастьян Кимару Саве, который преодолел дистанцию за 2 часа 2 минуты 16 секунд. За победу Саве получит €60 тыс. Второе место неожиданно занял японец Акира Акасаки (02:06.15). Третьим стал представитель Эфиопии Чимдесса Дебеле (2:06.57). В женском зачете лучшей также стала представительница Кении Розмари Ванжиру. Ее результат - 2 часа 21 минута 5 секунд. Второе и третье места заняли бегуньи из Эфиопии.

Берлинский марафон - один из наиболее престижных марафонских забегов в мире. В его рамках организуется целый ряд спортивных мероприятий. За день до основных соревнований проходят соревнования на роликовых коньках и детские состязания (так называемый мини-марафон). На 51-й марафонский забег в воскресенье зарегистрировалось свыше 55 тыс. участников из более 160 стран. Среди них не только профессиональные бегуны, спортсмены высокого класса, но и десятки тысяч человек из самых разных слоев общества. Дистанция пролегала через наиболее известные достопримечательности Берлина.