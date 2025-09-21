Это первая конференция, посвященная оказанию медицинской помощи военнослужащим

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первая научно-практическая конференция по обмену опытом военной медицины среди сестринского персонала прошла в госпитале им. А. А. Вишневского. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Впервые на базе Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий (НМИЦ ВМТ) им. А. А. Вишневского проведена научно-практическая конференция по вопросам сестринского обеспечения лечения и оказания помощи военнослужащим. В ней приняли участие 13 медицинских организаций Минобороны России и 25 медучреждений Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства РФ", - говорится в сообщении.

Основная задача конференции, пояснили в оборонном ведомстве, - это обмен опытом между военными и гражданскими специалистами среди среднего медицинского звена с учетом опыта СВО. В ходе нее обсуждались вопросы оказания первой помощи на передовой, виды эвакуации раненых с учетом опасности воздействия БПЛА. Кроме того, медперсонал обсудил существенное снижение летальности благодаря современному медобеспечению и укомплектованности оборудованием при работе с пациентами в тяжелом и крайне тяжелых состояниях, а также другие вопросы.

Помимо этого, в госпитале Вишневского организована работа по повышению образования и уровня подготовки медицинского персонала среднего звена.

"Медицинские сестры зачастую получают высшее образование, нередко медсестры защищают кандидатские и даже докторские диссертации. В нашем госпитале медсестра является непременным участником всех научных программ, которые проводятся по всем направлениям клинической медицины и организации здравоохранения. Это касается как проблематики военного времени, так и разработок, касающихся медицины в целом. Причем они выполняют не только роль функционального обеспечения наших исследований, они полноценные сотрудники научных коллективов", - подчеркнул заместитель начальника НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского Максим Евсеев.

В завершение конференции участники возложили цветы и венки к расположенному на территории медицинского учреждения мемориалу Даши Севастопольской (Дарьи Лаврентьевны Михайловой) - русской сестры милосердия, одной из первых военных сестер милосердия и героини обороны Севастополя в Крымскую войну 1853-1856 годов.