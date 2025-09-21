Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что летнее тепло в столице будет обусловлено перемещением воздуха со Средиземного моря и северных территорий Африканского континента

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. День осеннего равноденствия в Москве может ознаменоваться новым рекордом температуры, значения превысят норму на 8-9 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Не исключено, что в понедельник будет побит рекорд температуры в Москве, который прежде составлял 26,1 градуса. Но прогнозировать температуру с точностью до 0,1 градуса - за пределами существующих возможностей. Вполне возможно, что в понедельник показатель будет приближаться к 27 градусам. Зафиксируется ли это именно на реперной метеостанции ВДНХ - сказать невозможно. В любом случае, значения будут или около, или выше рекордных для этого дня", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что летнее тепло в столице будет обусловлено перемещением воздуха со Средиземного моря и северных территорий Африканского континента. "22 сентября, в день осеннего равноденствия, солнечная энергия существенно меньше, но при малооблачной погоде она тоже будет давать определенный вклад. И температура прогнозируется на 8-9 градусов выше нормы. Главное, что и ночь теплая, 14-16 градусов - минимальные значения. Это же лето настоящее", - заключил он.