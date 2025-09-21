Трамп: Кирк незадолго до убийства просил бороться с преступностью в Чикаго

Президент США заявил, что избавит город от этой проблемы

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что незадолго до своей гибели консервативный активист Чарли Кирк просил его бороться с преступностью в Чикаго (штат Иллинойс) и навести там порядок.

"Выросший в пригороде Чикаго Чарли с юности был проникнут патриотическим духом и во всем, что бы он ни делал, был типичным американцем. И одной из самых последних вещей, которые он мне сказал, было: "Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго". Мы это сделаем. Мы спасем Чикаго от ужасной преступности", - сказал президент США на церемонии прощания с убитым политиком в городе Глендейл (штат Аризона).

На этой неделе Трамп подписал меморандум о переброске подразделений Нацгвардии США в Мемфис (штат Теннесси). Он отметил, что в 2024 году этот город оказался на первом месте в стране по числу преступлений с применением насилия и на третьем месте по числу убийств.