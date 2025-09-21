Трамп пообещал на церемонии прощания с Кирком вернуть религию в США

Без границ, закона, порядка и религии по-настоящему страны нет, подчеркнул американский лидер

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком пообещал вернуть религию в Соединенные Штаты.

"Нам придется вернуть религию в США, потому что без границ, закона, порядка и религии у вас по-настоящему нет страны. Мы хотим вернуть религию в Америку, хотим вернуть бога в наши прекрасные США", - сказал он под конец своего выступления на церемонии прощания с Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона).

После выступления американский лидер на сцене обнял вдову активиста Эрику Кирк, которая ранее на неделе была избрана главой основанной ее мужем некоммерческой организации Turning Point USA.

На церемонию прощания с Кирком вместе с Трампом приехали многие высокопоставленные представители американской администрации - вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет, глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио, директор национальной разведки США Тулси Габбард, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер.