Первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев указал, что объявления на подъездах могут быть уловкой злоумышленников, "маскирующихся под городские службы дезинсекции, чтобы привлечь клиентов и навязать завышенные цены"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Объявления на подъездах жилых домов, в которых рекламируются службы дезинсекции, часто являются уловкой мошенников. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

"Объявления на подъездах часто являются уловкой мошенников, маскирующихся под городские службы дезинсекции, чтобы привлечь клиентов и навязать завышенные цены. Недобросовестные компании работают "по факту", назначая стоимость услуг только во время визита, что позволяет им значительно увеличить цену и не нести ответственности за заявленную стоимость", - сказал депутат.

Кошелев рекомендует проверять реквизиты компании и требовать заключение договора с фиксированной ценой до начала работ. "Если вы столкнулись с явным мошенничеством, напишите жалобу на сайт Роспотребнадзора. Также можно обратиться с заявлением в правоохранительные органы", - добавил парламентарий.

Он пояснил, что услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации являются лицензируемым видом деятельности, согласно вступившему в силу с 1 марта 2025 года федеральному закону. "С этого момента все компании, занимающиеся подобной деятельностью, обязаны иметь лицензию, а также соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 и других нормативных актов", - добавил Кошелев.