Непогоду ожидают с 24 до 25 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение в южных и центральных районах Приморья вечером 24 и в ночь на 25 сентября. Ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 22 м/с, сообщили в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября Приморский край окажется под влиянием активного циклона. В южных и восточных районах ожидаются сильные дожди (15-45 мм), местами - очень сильные (50 мм и более за 12 часов и менее). В отдельных районах возможны грозы. На побережье усиление ветра до 15-22 м/с", - сообщают синоптики.

Специалисты отметили, что сильный дождь придет во Владивосток днем 24 сентября. К ночи осадки прекратятся - ожидается, что их общее количество не достигнет уровня опасного явления.