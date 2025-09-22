Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что такая ситуация связана с тем, что воздушные массы будут приходить в регион с севера

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Заметное понижение температуры на текущей неделе ожидается на юге европейской России, Урале и в Поволжье. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодная погода будет постепенно распространяться по всей европейской территории. В Краснодарском крае со среды температура будет в диапазоне 18-22 градусов днем. А температура воды будет выше - около 23-24 градусов. Но это все еще бархатный сезон", - сказал он.

По его словам, такая ситуация связана с тем, что воздушные массы будут приходить в регион с севера. Понижение температуры захватит и Приволжский федеральный округ. В среду там прогнозируется 10-15 градусов, а с четверга произойдет понижение до 8-13. Ночные показатели будут в диапазоне 7-9 градусов. Аналогичная ситуация ожидается и на юге Урала. В Челябинской и Курганской областях ночные температуры к концу недели будут уже в диапазоне 3-6 градусов.