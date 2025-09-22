Изменения предлагается внести в законы "О гражданстве" и "О воинской обязанности и военной службе"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство России в целом поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект подготовлен депутатами от "Единой России" Андреем Картаполовым, Андреем Красовым, Эрнестом Валеевым, Василием Пискаревым. Поправки предлагается внести в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве".

Суть законопроекта

Авторы предлагают лишать приобретенного гражданства тех, кто уклонился от постановки на воинский учет. По правилам, после вступления в гражданство нужно в течение двух недель явиться в военкомат или в течение недели подать заявление на "Госуслугах". Согласно законопроекту, если человек не сделал этого - будет выноситься "заключение об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету".

В течение пяти рабочих дней военкомат отправит его в территориальный орган МВД - для принятия решения о прекращении гражданства. Но если в течение 30 дней человек явится в военкомат, заключение будет отменено.

Юридические основания для лишения гражданства из-за уклонения от воинского учета были закреплены еще в 2024 году. Однако закон не содержал практического механизма реализации, отмечается в пояснительной записке. Теперь пробел устраняют.

За повторным гражданством человек сможет обратиться не раньше, чем через три года. Но в гуманитарных целях и для отдельных лиц могут быть установлены другие сроки.

Одновременно с людьми, уклонившимися от воинского учета, предлагается лишать гражданства их родственников, в том числе детей. Исключение - ситуации, когда второй родитель остается гражданином РФ или когда ребенок находится в детдоме. Помимо этого, в гражданстве оставят ветеранов боевых действий, военнослужащих, тех, кто удостоен госнаград, кто допущен к гостайне, и членов их семей.

Статью 24 закона о гражданстве предлагается дополнить новой частью. Согласно ей, совершение преступления не может быть основанием для лишения гражданства человека, служащего или служившего в Вооруженных силах РФ. Исключение - случаи, когда человек лишен звания, уволен с военной службы в связи с утратой доверия или повторно совершил тяжкое преступление (убийство, изнасилование, подготовка теракта и так далее).

Оценка правительства

Ранее законопроект уже рассматривался и был поддержан правительством при условии доработки с учетом замечаний. Прежние замечания были учтены. При этом в новую редакцию требуется внести еще несколько корректировок.

В одном из пунктов законопроекта содержится следующая формулировка: "лиц, без уважительной причины уклонившихся от исполнения обязанностей по воинскому учету". В кабмине указали, что речь идет об умышленном деянии, а значит оно "по своей природе не может иметь уважительной причины".

Некоторые статьи нужно доработать так, чтобы поправки в разные законы лучше соотносились друг с другом. "Необходимо также предусмотреть положения об информировании гражданина о принимаемых решениях и о возможности их обжалования", - сказано в отзыве.

Кроме того, предлагается доработать формулировки статьи 24 закона о гражданстве. К основаниям для прекращения гражданства могут отнести наличие непогашенной или неснятой судимости за определенные преступления. При этом послабления предполагается распространить на лиц, "заключивших контракт о прохождении военной службы в воинских формированиях".

В кабмине также обратили внимание на новеллы о лишении гражданства детей. Формулировки нужно уточнить, чтобы исключить возможность "прекращения гражданства РФ у детей, приобретших его по рождению".