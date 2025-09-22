В Москве строят три станции Бирюлевской линии метро

Речь идет о станциях "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Строительство трех станций Бирюлевской линии метро - "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" - ведется в Москве на сегодняшний день. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2025 г. приступили к строительству долгожданной Бирюлевской линии. Протяженность будущего радиуса составит 22,2 км с десятью станциями и пересадками на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линию, МЦК, а также Павелецкое направление Московской железной дороги <...>. Сейчас строим три станции - "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", - написал мэр.

Благодаря строительству этой линии метро придет в большие районы на юге Москвы - Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а также улучшит транспортное обслуживание районов Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно.

"В общей сложности на территории этих восьми районов проживают порядка миллиона москвичей. Многие из них впервые получат станции подземки в шаговой доступности. Для других - появятся альтернативные, более быстрые и удобные варианты поездок на метро", - подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что станция "ЗИЛ" расположится у пересечения проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских и станет пересадочной на Троицкую линию и МЦК. Здесь почти на 100% готовы ограждающие конструкции, на 55% - разработка грунта и пересадка на Троицкую линию. Станция "Остров мечты" строится между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком, с нее можно будет пересесть на "Технопарк" Замоскворецкой линии.

Сейчас завершены ограждающие конструкции, продолжается разработка котлована, идет проходка тоннеля до станции "Кленовый бульвар".

Станция "Кленовый бульвар" будет возведена у пересечения одноименного бульвара с улицей Новинки и станет пересадочной со станцией БКЛ "Кленовый бульвар". На ней сооружение ограждающих конструкций выполнено на 66%, ведутся работы по разработке грунта котлована. Еще семь станций будущей линии - "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская", "Бирюлево" сейчас находятся в проектировании.