Премия присуждается организациям, компаниям и частным лицам за значительный вклад в защиту животных и формирование культуры ответственного, гуманного отношения к ним в России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вручение первой Всероссийской премии в сфере зоозащиты и экологии прошло в Москве в рамках Всероссийского форума ответственного отношения к животным. Всего на конкурс поступило более 400 заявок, сообщил организатор мероприятия - фонд помощи бездомным животным "Ника".

Премия присуждается организациям, компаниям и частным лицам за значительный вклад в защиту животных и формирование культуры ответственного, гуманного отношения к ним в России. "На конкурс поступило более 400 заявок. <...> Спасибо всем участникам - вместе мы строим гуманное общество, где забота о животных становится нормой", - отмечается в сообщении.

Награждение прошло в семи номинациях для бизнеса, НКО и муниципалитетов, в каждой из них жюри выбрало два победителя. Так, в номинации "Лучшие инфраструктурные практики по защите животных в регионах" премию получила АНО "Центр защиты животных" с программой "Поводог". В рамках нее создана сеть современных приютов для собак в Сочи, Красноярске, Абакане и Наро-Фоминске. А в категории "Лучший просветительский проект в сфере защиты животных" одним из лауреатов стала межрегиональная общественная организация "Голоса за животных", которая занимается правовой защитой животных, используемых в сельском хозяйстве.

В номинации "Корпоративная социальная ответственность: бизнес во благо животных" одержал победу "Аэрофлот". В частности, была отмечена совместная с фондом "Ника" акция по бесплатной перевозке кошек и собак из приютов, находящихся в разных регионах страны, в новые семьи. На церемонии вручения премии было объявлено, что акция будет бессрочной.

В информационной кампании акции приняли участие петс-амбассадоры "Аэрофлота" - кот Винни-Пух и аляскинский маламут Миша. Это питомцы сотрудников авиакомпании, выбранные для участия на внутрикорпоративном конкурсе. Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, пес Миша когда-то сам был спасен от недобросовестных хозяев и попал в приют, откуда его забрали пилоты "Аэрофлота" сестры-близнецы Катя и Лера.

"Аэрофлот" на протяжении многих лет ведет последовательную политику, направленную на поддержку диких и домашних животных. Например, на постоянной основе компания сотрудничает с центром "Амурский тигр" и принимает участие в программе по сохранению редкого вида хищников в неволе. В общей сложности, за последние пять лет "Аэрофлот" перевез с Дальнего Востока в европейскую часть России 16 тигров", - подчеркнули в пресс-службе компании.