В нескольких регионах УрФО пройдут небольшие дожди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха до плюс 23 градусов, местами небольшие дожди в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в течение предстоящей недели. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Тюменской области с 22 по 28 сентября] переменная облачность, местами дождь, ветер до 14 м/с. Ночью ожидается плюс 5 - плюс 14 градусов, днем - плюс 14 - плюс 23 градусов", - говорится в сообщении Обь-Иртышского гидрометцентра.

В Свердловской области - облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, ветер до 15 м/с. Температура воздуха ночью достигнет плюс 13 градусов, днем - плюс 22 градусов. В Челябинской области синоптики прогнозируют облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, порывы ветра до 15 м/с. Ночью в регионе ожидается до плюс 12 градусов, днем - до плюс 19 градусов.

В Курганской области - облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, порывы ветра до 13 м/с, ночью - до плюс 12 градусов, днем - до плюс 20 градусов. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Югре ожидается переменная облачность, небольшой дождь, порывы ветра до 14 м/с. Ночью в регионе ожидается температура до плюс 9 градусов, днем - до плюс 15 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе - облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, порывы ветра достигнут 20 м/с. Ночью температура воздуха составит до плюс 10 градусов, днем - до плюс 19 градусов.