В семьях, где уже есть случаи сахарного диабета 1 типа, наличие риска развития заболевания у ближайших родственников в 10-15 раз выше по сравнению с общей популяцией

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Число новых случаев заболевания диабетом 1 типа среди детей во всем мире ежегодно увеличивается на 3-5%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России.

"Известно, что сахарный диабет 1 типа остается одной из наиболее серьезных эндокринных патологий детского возраста. По данным проведенных исследований, заболеваемость этой формой диабета среди детей и подростков неуклонно растет во всем мире, включая и Россию. Ежегодно число новых случаев увеличивается на 3-5%, что делает проблему раннего выявления и профилактики чрезвычайно актуальной", - сообщила директор Центра, академик РАН Наталья Мокрышева, чьи слова приводит пресс-служба.

По данным пресс-службы, среди специалистов особую озабоченность вызывает ситуация в семьях, где уже есть случаи сахарного диабета 1 типа. Проведенные Эндокринологическим научным центром исследования доказывают, что в таких семьях наличие риска развития заболевания у ближайших родственников - детей, родителей, братьев и сестер больных - в 10-15 раз выше по сравнению с общей популяцией. Это обусловлено наследственной передачей генетических факторов, влияющих на функционирование иммунной системы.

Там отметили, что с 1 октября 2024 года в Эндокринологическом научном центре Минздрава России была разработана и запущена в масштабе всей страны общенациональная программа скрининга для выявления риска развития сахарного диабета 1 типа среди членов семей с отягощенной наследственностью. Основой скрининга является определение в крови специфических островковых антител - биомаркеров, которые указывают на начало аутоиммунного процесса в поджелудочной железе. Эти антитела появляются задолго до клинических проявлений заболевания, когда разрушено еще менее 10% инсулин-продуцирующих клеток.

"Процедура обследования максимально упрощена для участников: требуется лишь сдать анализ крови и заполнить анкету о состоянии здоровья и семейной истории болезни. Все данные обрабатываются с соблюдением строгой конфиденциальности. Также организована логистика по доставке биоматериалов для проведения в лабораториях ЭНЦ исследования. В случае обнаружения признаков сахарного диабета 1 типа, проводятся дополнительные обследования в семье для уточнения состояния. При этом дети и подростки, у которых зафиксирован риск заболевания СД 1, передаются под постоянное наблюдение специалистам", - отмечается в сообщении.