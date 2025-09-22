Процесс подачи тепла будет происходить поэтапно в течение недели

ТЮМЕНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация Тюмени приняла решение о начале отопительного сезона с учетом погодных условий. Подача тепла начнется 23 сентября, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Принято официальное решение о начале отопительного сезона в нашем городе. С учетом погодных условий и прогноза на ближайшие дни подача тепла начнется с 23 сентября", - говорится в сообщении.

Афанасьев отметил, что процесс подачи тепла будет происходить поэтапно в течение недели. По его словам, это необходимо для того, чтобы минимизировать риски возможных неполадок и плавной настройки системы.

Ранее информационный центр регионального правительства сообщил, что тепловые коммуникации готовы к отопительному сезону на 96%. Директор областного департамента ЖКХ Сергей Тегенцев отмечал, что 12 муниципалитетов региона готовы к подаче тепла. "Их индекс готовности составляет 100%", - заключил он.