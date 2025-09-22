Специалисты рассказали о национальных блюдах и символах кавказского гостеприимства, познакомили с традициями питания и быта народов Северного Кавказа, произведениями поэтов, элементами походов и туристической практикой

НАЛЬЧИК, 22 сентября. /ТАСС/. Культуру и традиции кавказских народов, а также гастрономические записки путешественников изучили участники проекта "Неурок географии", который впервые прошел в Тызыльском ущелье Кабардино-Балкарии, рассказали организаторы.

"В Тызыльском ущелье состоялся "Неурок географии" на тему "Северный Кавказ: традиции питания и путешествий в книгах и в жизни". Это мероприятие стало настоящим гастрономическим путешествием по Кавказу через страницы литературных произведений и записки путешественников", - сообщили в региональном отделении Русского географического общества (РГО).

Участникам проекта рассказали о национальных блюдах и символах кавказского гостеприимства, познакомили с традициями питания и быта народов Северного Кавказа, произведениями поэтов, элементами походов и туристической практикой.

Экспедиция - часть федерального просветительского проекта РГО "Неурок" географии. Главная задача - интересно и нестандартно рассказать о географии, природе и культуре коренных народов. Участниками проекта стали школьники, студенты, члены молодежных клубов РГО. В этом году осенний "Неурок географии" объединил свыше 900 площадок по всей стране. Кроме того, проект впервые организован в Индии, Болгарии и Египте.