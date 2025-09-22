В городе действует желтый уровень погодной опасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Летний и Михайловский сады в Санкт-Петербурге временно недоступны для посещения из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале Русского музея.

"В связи с объявлением желтого уровня погодной опасности и усилением ветра до 23 м/с Летний и Михайловский сады сейчас закрыты. Если позволит погода и работа садов Русского музея будет возобновлена сегодня, мы сообщим об этом в наших социальных сетях" - сказано в сообщении музея.

В Санкт-Петербурге с раннего утра 22 сентября до утра 23 сентября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Местами порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15-18 м/с, днем на побережье Финского залива - 18-23 м/с, предупредили синоптики.

Желтый уровень опасности также действует в городе до 19:00 мск 22 сентября в связи с дождем: местами ожидаются ливни и град. Аналогичный уровень, означающий потенциально опасную погоду, также введен в течение дня 23 сентября из-за гроз и града. Водителей и пешеходов попросили проявлять особую осторожность.

Из-за сильного ветра временно закрыт для посещения и Дворцовый парк в музее-заповеднике "Гатчина", сообщается в его Telegram-канале.

В дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) сообщили о прогнозируемом повышении уровня воды, вместе с тем оно не достигнет критических отметок, наводнение городу не грозит. В начале этой недели погоду в Петербурге определяет североатлантический циклон "Бернвард". В понедельник и вторник в городе ожидается понижение температурного фона до плюс 13-14 градусов, усиление западного ветра и кратковременные дожди.