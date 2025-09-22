Планируется набрать школьников из более отдаленных округов Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 22 сентября. /ТАСС/. Движение первых Херсонской области организует в конце октября выезд в крымский лагерь для 150 детей из отдаленных районов региона. Об этом сообщил ТАСС председатель Движения первых Херсонской области Алексей Лаврентьев.

"Выездной лагерь" - это один из наших региональных проектов. В этом году в конце октября мы планируем вывезти 150 ребят из разных округов Херсонской области для участия в тематическом лагере", - сказал он.

Лаврентьев подчеркнул, что планируется набрать ребят из более отдаленных округов области, у которых меньше возможности выехать в другие регионы. По его словам, в лагере детям расскажут о Движении первых, о возможностях, которые оно дает. "Помимо этого, будут профориентационные занятия, курс первой медицинской помощи, тактическая и спортивная подготовка и игры: там есть баскетбольная и футбольная площадки. Вечером будут проходить творческие кинопоказы с обсуждением фильма", - добавил он.