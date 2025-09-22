Основной концепцией программы станет "осмысление героического прошлого и настоящего России через примеры мужества, самоотверженности и любви к Отчизне"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. участников ожидают организаторы на всероссийском патриотическом форуме, который пройдет с 7 по 10 декабря в Национальном центре "Россия". Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра Росмолодежи.

"Открыта регистрация на всероссийский патриотический форум 2025, который пройдет с 7 по 10 декабря в Национальном центре "Россия". Масштабное событие объединит более 4 тыс. участников со всей страны и из-за рубежа для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и развития патриотического воспитания молодежи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что форум станет ключевой площадкой для консолидации всех патриотических сообществ страны. Его участниками станут представители образовательных организаций, руководители и активисты студенческих патриотических центров, общественных объединений, специалисты в сфере молодежной политики, участники боевых действий, активисты Движения первых, юнармейцы, а также иностранные гости из Белоруссии, Кубы, Абхазии, Казахстана, Индии, Китая и других государств.

"Открывая регистрацию на всероссийский патриотический форум, мы даем старт масштабному диалогу, который объединит тысячи неравнодушных людей - от школьников и студентов до ветеранов и иностранных гостей. Наша ключевая задача - консолидировать все патриотическое сообщество страны, чтобы на примере героев прошлого и настоящего, от Александра Невского до наших современников, воспитывать молодежь и вместе укреплять духовно-нравственные основы нашего общества", - приводятся слова директора Роспатриотцентра Росмолодежи Елены Беликовой.

Основной концепцией программы станет "осмысление героического прошлого и настоящего России через примеры мужества, самоотверженности и любви к Отчизне". Также в рамках форума состоится вручение национальной премии "Патриот" 9 декабря, в День Героев Отечества.

Регистрация для участия открыта до 27 октября на платформе ФГАИС "Молодежь России". Организаторами мероприятия выступают Роспатриотцентр Росмолодежи, Российское общество "Знание", Движение первых и "Юнармия".