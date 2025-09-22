Министр науки и высшего образования РФ отметил, что в 2024 году впервые инженерно-технические специальности стали все более популярными, в том числе в сравнении с другими областями образования и направлениями подготовки

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Число студентов, поступающих на группу специальностей "Электроника, радиоэлектроника и системы связи", в год в среднем составляет 17,7 тыс. человек. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на российском форуме "Микроэлектроника-2025" в научно-технологическом университете "Сириус".

"У нас есть отдельная, укрупненная группа специальностей - одиннадцатая - "Электроника, радиоэлектроника и системы связи". Количество бюджетных мест только по этой группе чуть растет в последние пять лет. Это где-то 17,7 тыс. человек каждый год", - сказал он.

По словам министра, ранее одна из главных проблем инженерно-технического образования заключалась в том, что два-три года назад баллы на многие специальности были "не самыми высокими". Он отметил, что за последние годы этот тренд удалось изменить в лучшую сторону.

"В прошлом году впервые инженерно-технические специальности и по бюджетному, и по платному приему, статистика об этом свидетельствует, стали все более популярными, в том числе в сравнении с другими областями образования и направлениями подготовки", - отметил министр.

Форум "Микроэлектроника-2025" входит в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина. В прошлом году мероприятие объединило свыше 3,5 тыс. человек из 158 городов РФ и других стран. В работе форума в 2024 году также приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.