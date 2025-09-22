Памятник возвели на месте, где проходили ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия мемориала воинам 205-й стрелковой дивизии прошла недалеко от российско-финляндской границы в Лоухском районе. Его возвели на месте, где проходили ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны, сообщили в Telegram-канале Законодательного собрания Карелии.

"Торжественная церемония открытия мемориала воинам 205-й стрелковой дивизии состоялась вблизи местечка Суоперя Лоухского района Карелии недалеко от российско-финляндской границы. Именно здесь 81 год назад шли ожесточенные бои с врагом. 82 красноармейца 577-го стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии перерезали дорогу, по которой остатки частей войск СС "Норд" отступали в Финляндию, и дали им отпор. Сопротивление советских солдат стало примером величайшей стойкости и любви к Родине", - сказано в сообщении.

В памятном митинге участвовали поисковый отряд "Карелия", родственники бойцов, представители органов власти, волонтеры и общественники.

Дань уважения подвигу и мужеству бойцов Красной Армии, павших на этом рубеже в годы Великой Отечественной войны, отдал председатель комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии Алексей Хейфец. Он поблагодарил поисковиков и всех причастных к созданию мемориала за труд и сохранение памяти о подвиге предков.