В Ингушетии открыли профильный кадетский класс Следственного комитета РФ

Первыми учениками станут 17 старшеклассников

МАГАС, 22 сентября. /ТАСС/. Первый профильный кадетский класс следственного управления СК РФ по республике открыли в одной из школ столицы Ингушетии Магасе. Первыми учениками станут 17 старшеклассников, которые в том числе будут изучать криминалистику, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Руководитель следственного управления СК России по Ингушетии Ахмед Асхабов торжественно открыл первый профильный кадетский класс в республике на базе в ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа - детский сад № 1 города Магаса". 17 учеников десятого класса стали полноправными воспитанниками кадетского класса СК России. Их посвятили в новую роль символичным вручением погон и удостоверений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ребят будут обучать криминалистике, основам госслужбы. "Создание профильного кадетского класса направлено на формирование у школьников высокого уровня правовой культуры, патриотизма и готовности к службе в государственных структурах, в частности, в Следственном комитете РФ. Следственное управление будет сотрудничать с кадетами и школой для их профессионального развития, по окончании обучения ребята смогут поступить в академии СК РФ", - добавили в пресс-службе.