Правовой вопрос возник в связи с отказом в регистрации семьи заявительницы по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа с разрешения собственника помещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ рассмотрит вопрос об отказе в регистрации граждан в апартаментах по месту пребывания на срок, определенный по взаимному соглашению с собственником. Это следует из жалобы, принятой к рассмотрению КС РФ.

"Несмотря на развитие общественных отношений в жилищной сфере, в настоящее время жилищное законодательство не предусматривает такого понятия, как апартаменты, в связи с чем данный вид недвижимого имущества можно отнести только к нежилым помещениям, которые не предназначены для постоянного проживания граждан. Однако ни один нормативный правовой акт не предусматривает запрета на регистрацию в указанных помещениях граждан по месту временного пребывания", - указано в жалобе.

В соответствии с приведенной в жалобе позицией, поскольку апартаменты являются нежилым помещением, то в них невозможно оформление регистрации по месту жительства. Однако из этого не следует запрета на регистрацию по месту временного пребывания, которая может осуществляться на срок, определенный по взаимному соглашению с собственником.

Правовой вопрос возник в связи с отказом в регистрации семьи заявительницы по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа с разрешения собственника помещения. Суды подтвердили отказ, сославшись на нежилой статус помещения и ряд положений Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", а также Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.

Позиция заявителя

По мнению заявителя, приведенное толкование вступает в противоречие с положениями Конституции РФ, а также препятствует исполнению гражданами обязанности по уведомлению уполномоченного органа о нахождении в месте пребывания.

Как указала в жалобе заявительница, о значимости рассматриваемого вопроса свидетельствует актуальное состояние общественных отношений в жилищной сфере, а именно - в сфере эксплуатации апартаментов, которые зачастую используются для проживания в качестве альтернативы жилым помещениям из-за более низкой стоимости.