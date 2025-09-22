В Петербурге стартовал ресторанный фестиваль "Петербургский завтрак"

В состязаниях примут участие лучшие шеф-повара и кондитеры города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Более сотни ресторанов Санкт-Петербурга в течение месяца будут предлагать своим гостям разнообразные меню особых "петербургских завтраков". Одноименный фестиваль открылся в городе 22 сентября и будет проходить по 22 октября, сообщается в соцсетях Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга.

"В течение месяца более 100 заведений города предложат разнообразные варианты петербургских завтраков - притом все блюда будут отражать уникальную культуру города на Неве. По правилам фестиваля меню "Петербургского завтрака" включает привычные всем каши, блюда из яиц и молочных продуктов. Однако шеф-повара должны приготовить и необычные угощения. Например, розовые блины по рецепту Арины Родионовны - яркий цвет им придает свекольный сок. Или гурьевскую кашу - сладкое блюдо с пряностями, орехами и сухофруктами", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте проекта, многие блюда, которые будут доступны в заведениях-участниках, связаны с историей города, биографиями знаменитых жителей и персонажей литературных произведений. "Во многих меню даже цены в это время связаны с фактами о Петербурге. Например, 232 рубля - по длине решетки Летнего сада в метрах", - отмечается в сообщении.

Среди угощений, которые могут попробовать гости, - "Пшенная каша Ахматовой с грибами"; "Вареники с вишней в честь Маяковского", "Гурьевская каша с пармезаном и гелем из брусники"; "Драчена с сыром" и "Каша из шести видов злаков с любимым вареньем Пушкина - крыжовенным"; "Завтрак Фаберже", омлет "Морские владения" с икрой мурманского ежа и многие другие. На сладкое подают "Фонари на Неве" - современное прочтение любимого угощения петербургской богемы Серебряного века; вдохновленный Италией "Бомболоне с инжиром и ванилью"; выборгский крендель; яблочно-грушевый пирог с мороженым из бородинского хлеба и иные тематические десерты.

В рамках фестиваля также проходят профессиональные конкурсы. В 2025 году состоятся третий по счету гастрономический конкурс "Петербургский завтрак" и первый конкурс "Петербургский десерт". В состязаниях примут участие лучшие шеф-повара и кондитеры города.

"Это отличная возможность для туристов и горожан познакомиться с разнообразием кулинарных традиций, которые предлагает Северная столица. Мы уверены, что этот проект внесет существенный вклад в развитие туризма и привлечет в Петербург еще больше гостей, желающих открыть для себя наш город с новой, вкусной стороны. Мы видим в этом проекте не только возможность продвижения гастрономического туризма, но и способ поддержать локальных производителей, создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность нашей индустрии гостеприимства", - отметил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.