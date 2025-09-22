Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется вечерним катанием

Также на трассах до начала сезона усовершенствуют систему искусственного оснежения, обустроят вторую насосную станцию и две трансформаторных

НАЛЬЧИК, 22 сентября. /ТАСС/. Вечерним катанием откроют горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, где обновят освещение трасс, сообщили в институте развития Кавказ. РФ.

"К зиме строители Кавказ. РФ готовят кое-что особенное: долгожданное освещение трасс. Это значит, что курорт "Эльбрус" совсем скоро предложит новую услугу - катание под звездами", - говорится в сообщении института развития.

Отмечается, что установка освещения участка Азау - Кругозор - первый этап. На этом отрезке в 2,4 км разместят 54 мачты со светильниками. Они расположатся в зоне выката на поляне Азау.

Также на трассах до начала сезона усовершенствуют систему искусственного оснежения, обустроят вторую насосную станцию и две трансформаторных. Пусконаладку планируют в ноябре.