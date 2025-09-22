Лучшие композиции войдут в специальные тематические плейлисты на ведущих стриминговых сервисах "Яндекс.Музыка", "VK Музыка" и "Звук"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский продюсерский центр в 20 раз открыл прием заявок в зимний сезон проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". Исполнители из любой точки мира могут подать заявку до 5 октября, а лучшие треки зимой будут звучать на катках и в парках столицы и других городов, сообщила пресс-служба Моспродюсера.

"Конкурсный отбор пройдет в два этапа: сначала команда Моспродюсер определит финалистов, после чего эксперты музыкальной индустрии - директора креативных индустрий, продюсеры, A&R-менеджеры, известные артисты - выберут треки победителей проекта. Музыка победителей проекта зазвучит в парковых зонах Москвы и других городов России с 1 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что треки финалистов будут создавать зимнюю атмосферу на катках, аллеях парков и других популярных городских локациях на протяжении всего зимнего сезона. Лучшие композиции войдут в специальные тематические плейлисты на ведущих стриминговых сервисах "Яндекс.Музыка", "VK Музыка" и "Звук".

"В юбилейный сезон мы рады дать новым талантам возможность зазвучать на главных зимних площадках страны и получить возможность расширить аудиторию. Для парков же это шанс создать особую музыкальную атмосферу на всю зиму. Мы уверены, что такая платформа не только открывает новых и самобытных авторов, но и объединяет людей через музыку", - цитирует пресс-служба директора по развитию Московского продюсерского центра Андрея Петрова.