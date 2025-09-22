Жителям региона посоветовали не переходить по таким ссылкам, а подобные объявления срывать, чтобы не дать обмануться соседям

ПСКОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Неизвестные в Пскове начали массово расклеивать объявления у подъездов многоквартирных домов, приглашая вступить в якобы официальные чаты жильцов дома. В действительности в таких каналах происходит вербовка граждан, которая ведется из-за пределов страны, сообщила пресс-служба правительства Псковской области в своем Telegram-канале.

"На досках у подъездов многоквартирных домов Пскова замечены объявления, которые приглашают жителей в якобы созданные чаты и каналы для жильцов дома и района. К объявлению приложен QR-код. Обратите внимание - это мошеннические чаты и каналы, созданные за пределами нашей страны. Ссылка ведет в сообщество, где размещена ложная информация и предлагается, по сути, вербовка", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе областного правительства советуют жителям не переходить по таким ссылкам, а подобные объявления срывать, чтобы не дать обмануться соседям. "Ссылки на каналы и домовые чаты можно получить через официальные лица - например, председателя Совета дома. Не дайте себя обмануть", - говорится в сообщении.