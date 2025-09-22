Более 70 одаренных спортсменов, занимающихся в организациях дополнительной спортивной подготовки, получили выплаты, сообщил вице-губернатор региона Александр Власов

КРАСНОДАР, 22 сентября./ТАСС/. Порядка 9,5 млн рубдей планируют направить в Краснодарском крае в 2025-2027 годах на закупку нового оборудования для спортивных школ олимпийского резерва. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Власов на заседании правительственной комиссии.

"Благодаря реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2025 г. за счет федерального и краевого бюджетов приобретено 8 комплектов спортивно-технологического оборудования для спортплощадок в Белоглинском, Гулькевичском, Ейском, Каневском, Крыловском, Лабинском, Мостовском и Северском районах. <…> В 2025-2027 годах предусмотрели порядка 9,5 млн руб. на закупку нового оборудования в спортшколы олимпийского резерва ", - сказал Власов.

По словам вице-губернатора, условия подготовки спортивного резерва были улучшены в 29 организациях. Более 70 одаренных спортсменов, занимающихся в организациях дополнительной спортивной подготовки, получили денежные выплаты.

В рамках развития спортивной инфраструктуры в Краснодарском крае с 2015 года создано по краевым и государственным программам порядка 300 спортивных объектов, около 60 объектов капитально отремонтированы. Доля жителей региона, которые систематически занимаются физической культурой и спортом в Краснодарском крае, составляет почти 68%.