В Якутии завершился пожароопасный сезон

В регионе по состоянию на 22 сентября нет действующих лесных пожаров

ЯКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон на землях лесного фонда завершен на территории Якутии, соответствующие приказы подписал заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии.

"Установить завершение пожароопасного сезона 2025 года на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия): <...> с 22 сентября 2025 года на территории Колымского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Хангаласского, Якутского лесничеств", - следует из документа.

Таким образом, пожароопасный сезон закрыт во всех 25 лесничествах республики. В остальных лесничествах пожароопасный сезон на землях лесного фонда был завершен 17 и 19 сентября согласно приказам.

В Якутии по состоянию на 22 сентября нет действующих лесных пожаров.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально был объявлен пожароопасный сезон, с 5 июня был установлен особый противопожарный режим.