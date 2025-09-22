Жителей и гостей города призвали воздержаться от посещения зеленых зон, поскольку ограничить доступ на все подобные территории невозможно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Скверы и парки Санкт-Петербурга закрыли в связи со штормовым предупреждением. Скорость ветра уже достигает опасных значений, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

"Сегодня по прогнозам город накроет серьезный шторм. Скорость ветра уже достигает опасных значений, поэтому сады, имеющие ограждения, закрыты", - отмечается в сообщении.

Председатель комитета Сергей Петриченко дал поручение дорожным и садово-парковым предприятиям быть готовыми к оперативной ликвидации последствий непогоды. Жителей и гостей города просят воздержаться от посещения зеленых зон, поскольку ограничить доступ на все подобные территории невозможно.

Сегодня дорожные и садово-парковые учреждения и организации, а также ГКУ "Курортный лесопарк" функционируют в усиленном режиме с целью обеспечения безопасности и быстрого реагирования на любые возможные ЧП.

Ранее Летний и Михайловский сады в Санкт-Петербурге временно оказались недоступны для посещения из-за сильного ветра. Об этом сообщалось в Telegram-канале Русского музея.

В городе с раннего утра 22 сентября до утра 23 сентября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Синоптики предупреждают, что местами порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15-18 м/с, днем на побережье Финского залива - 18-23 м/с.