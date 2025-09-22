Из 332 человек, реализовавших свое право на жилое помещение, 191 человек получил квартиры, 141 приобрел жилье с использованием жилищного сертификата

КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Число не обеспеченных жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области сократилось более чем на 300 человек, или на 14,8% с конца 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"С осени прошлого года в регионе сократили на 332 человека список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. Сегодня в списке состоит 1 995 человек, снижение - 14,8 %", - рассказали в пресс-службе.

В правительстве региона уточнили, что из этих 332 человек, реализовавших свое право на жилое помещение, 191 человек получил квартиры и 141 приобрел себе жилье с использованием жилищного сертификата.

"Сокращения очередности в списке в области смогли достичь в том числе за счет совершенствования регионального законодательства. В 2024 году ведена региональная мера поддержки - жилищный сертификат, в этом году по решению губернатора Алексея Беспрозванных снизили возраст заявителей с 23 до 18 лет", - отметили в пресс-службе. Пояснили, что получатель госпомощи оплачивает самостоятельно не менее одного процента от стоимости приобретаемого жилого помещения, а сумму в размере порядка 2,5 млн рублей Центр социальной поддержки населения перечисляет на счет продавца недвижимости.

Жители региона из числа детей-сирот могут выбрать наиболее удобную для них господдержку для приобретения недвижимости. Кроме того, в Калининградской области продолжают выдаваться готовые квартиры с отделкой для лиц из числа детей-сирот.

По данным регионального министерства социальной политики, на предоставление федеральных жилищных сертификатов и региональной выплаты для лиц из числа детей-сирот в областном бюджете предусмотрено 362 млн рублей. Еще 522,7 млн рублей выделено на приобретение квартир для этой категории граждан.