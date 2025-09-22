Специалисты ведут необходимые организационные и технические работы, указал исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Единая картотека дел арбитражных судов и судов общей юрисдикции может заработать в ближайшие годы. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко на площадке XIII Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Сейчас ведутся необходимые организационные и технические работы, чтобы обеспечить единую картотеку дел, как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции", - отметил Иваненко.

Исполняющий обязанности председателя ВС РФ выразил надежду, что, если финансовые возможности позволят, такая картотека может заработать уже в ближайшие годы.

"Мы рассматриваем, если не ближайшую, то среднесрочную перспективу", - добавил Иваненко.

Реализация проекта единой картотеки дел связана с совмещением действующих систем (ГАС "Правосудие" и Картотека арбитражных дел), которые работают отдельно, и привлечением профессионалов, указал Иваненко.