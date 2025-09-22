Выставка "Магия пурпурной глины: Исинская керамика цзыша" пройдет с 25 сентября по 9 ноября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила в Музее Востока собственную коллекцию китайских чайников и поделилась семейными историями, связанными с собранными находками.

Уникальное собрание дипломата стало весомой составляющей экспозиции "Магия пурпурной глины". Выставка раскрывает феномен китайской керамики цзыша - многовекового культурного наследия, сочетающего ремесло, философию и искусство.

Особое место в рассказе дипломата заняла семейная история, связанная с одним из любимых чайников ее бабушки. "Этот чайник объединял нас всех - бабушку, родителей, меня и наших друзей. Он собиратель истории, даже несмотря на то, что носик чайника рассыпался, когда бабушки не стало, все равно он стал особенным предметом в нашей жизни. Мы вспоминаем ее, когда видим этот предмет нашего чаепития. Вот в этом и есть магия [объединения]", - поделилась дипломат в беседе с журналистами.

