В Хорошевском районе Москвы начали возводить образовательный комплекс

Сооружения будет включать школу на 700 учеников и детский сад на 300 воспитанников

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Строительство образовательного комплекса с детским садом и пятиэтажной школой началось в Хорошевском районе в Москве. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Началось строительство образовательного комплекса площадью 20 тыс. кв. м. Он будет включать школу на 700 учеников и детский сад на 300 воспитанников. Центральную часть комплекса займет многосветное пространство со сценой и зрительным залом в форме амфитеатра", - написал мэр.

По его словам, здание будет состоять из обособленных блоков: трехэтажного детского сада и пятиэтажной школы. Внутри будут оборудованы инновационные пространства, которые создадут комфортную среду для учебы, творчества и спорта. Прилегающая территория будет озеленена, во дворе расположится зона с площадками для игры в футбол, баскетбол и волейбол, беговыми дорожками и местами отдыха.

"Новый образовательный комплекс появится в районе с развитой городской средой на территории Большого Сити. После завершения строительства объект войдет в систему столичного образования и станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, возводимого в рамках реконструкции 20 га территорий бывшей овощебазы "Красная Пресня", - отметил Собянин.