В Коми более 50 бойцов СВО освоили модули по государственному управлению

Среди участников программы две женщины, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн

СЫКТЫВКАР, 22 сентября. /ТАСС/. Свыше 50 участников образовательной программы "Пера. Путь героя", запущенной в Коми для бойцов специальной военной операции, освоили первые модули по государственному и муниципальному управлению. Среди участников есть две женщины, сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн.

"Сегодня в Коми <...> стартовала первая очная образовательная сессия программы "Пера. Путь героя". Это особенный проект для наших участников СВО, которые готовятся к работе в органах власти. Сейчас обучение проходит 51 защитник Отечества из разных муниципалитетов республики, включая двух женщин. Они успешно прошли первый дистанционный этап и освоили три модуля по государственному и муниципальному управлению. Несколько ребят вернулись в зону СВО для выполнения боевых задач - по возвращении они продолжат обучение во втором потоке", - сообщил Гольдштейн в своем Telegram-канале.

До 28 сентября для участников организованы лекции от ведущих экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга, встречи с политиками и общественниками, культурные и спортивные мероприятия. Следующая очная сессия запланирована на декабрь, сообщил Гольдштейн.

Программа "Пера. Путь героя" является аналогом федеральной кадровой программы "Время героев", реализуемой по поручению президента России. В Коми на программу была подана 271 заявка, в том числе 15 - из других регионов России. По итогам конкурсных испытаний 98 человек были рекомендованы к зачислению. Обучение продлится до июня 2026 года.