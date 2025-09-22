Дагестан и АСИ будут развивать социальные проекты

В фокусе работы будет, в частности, поддержка бизнеса и предпринимательства

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Социальные и экономические проекты будут развивать Республика Дагестан и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Соглашение о сотрудничестве подписали власти региона и руководство АСИ, сообщили в администрации главы Республики Дагестан.

"Документ направлен на комплексное социально-экономическое развитие региона через внедрение лучших практик и реализацию конкретных проектов. <…> Стороны договорились реализовывать проекты в рамках социальной, предпринимательской, технологической, кадровой, экологической и климатической инициатив", - рассказали в администрации главы республики.

Соглашение о партнерстве подписали глава Республики Дагестан Сергей Меликов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Отмечается, что в фокусе работы будут: поддержка бизнеса и предпринимательства, развитие туризма и создание современной инфраструктуры.

"В первую очередь, мы нацелены на сотрудничество по четырем основным направлениям: поддержке бизнеса и предпринимательства, реализации программы комплексного развития территорий, развитию креативных индустрий и дальнейшей заботе об участниках СВО и их семьях", - отметил Сергей Меликов во время встречи.