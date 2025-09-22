Второе место заняла команда "Доблесть" из Оренбургской области

ВОЛГОГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Команда из Нижегородской области "Зарничник 1" одержала победу во Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0", передает корреспондент ТАСС.

"Мы встречаем эту победу, правда, со слезами на глазах. Мы благодарны всей Нижегородской области за поддержку, это наша общая победа", - сказал ТАСС наставник команды Андрей Андриенко.

Второе место в игре заняла команда "Доблесть" Оренбургской области, третье - "Воин Вепрь" Тюменской области.

В специальной номинации победу одержала команда Центра "Воин". Второе и третье места заняли команда ФСБ "Вымпел" и команда Южной Осетии соответственно.

В отборочных этапах игры 2025 года в общей сложности приняли участие более 3 млн человек. 1,5 тыс. из них выступили в финале игры в трех возрастных категориях. Кроме того, участие в "Зарнице 2.0" в старшей возрастной категории впервые приняли команды из Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии.

В финале этого года были предусмотрены новые испытания - караульная служба, пеший марш, комбинированный марш с преодолением водных препятствий. Изменились и условия финального боя: вместо полевых условий две условные армии сражались в городских условиях, применяя элементы тактики и стратегии освобождения населенного пункта.

Прямая трансляция финальных боев собрала 6 млн просмотров, а более 900 тыс. человек поддерживали участников на протяжении всей финальной игры комментариями, помогая армиям зарабатывать баллы в активности "Тыл - фронту".