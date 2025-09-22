До этого дня рекордно жаркая температура наблюдалась 22 сентября 2018 года - тогда воздух в столице прогрелся до 26 градусов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ученые МГУ им. М. В. Ломоносова зафиксировали рекорд - температура воздуха в понедельник, 22 сентября, прогрелась до +27,1 градуса. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Тем самым это значение превысило ранее установленный максимум.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что 22 сентября в Москве был обновлен температурный максимум, значение составило 26,5 градуса.

"По данным Метеорологической обсерватории МГУ, максимальная температура воздуха 22 сентября 2025 года впервые для этого дня за всю историю метеорологических наблюдений в Москве достигла +27,1 градуса", - говорится в сообщении.

До этого дня рекордно жаркая температура наблюдалась 22 сентября 2018 года - тогда воздух в столице прогрелся до 26 градусов, напомнил ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаила Локощенко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

"Причиной нового рекорда явилось расположение Москвы в теплом секторе циклона в условиях быстрого вхождения жаркого тропического воздуха из Испании и района западного Средиземноморья. Что касается максимальной температуры воздуха в целом за весь месяц, то для Москвы в сентябре до сих пор держится рекорд, отмеченный еще в XIX веке, в 1890 году: +32,3 градуса", - уточнили в МГУ.