МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Украинский журналист и руководитель издания Bihus.Info Денис Бигус попал под мобилизацию. Об этом он заявил в YouTube-канале своего издания. Ранее Bihus.Info опубликовало расследование о коррупции среди близкого окружения Владимира Зеленского.

"Мне тут Винницкий военкомат сделал предложение, от которого сложно отказаться, и хотя сейчас, когда я это записываю, я еще гражданский, в тот момент, когда вы это видите, я уже не совсем, как говорят в "тик-токах", человек в качестве человека", - сказал он.

В конце мая журналисты украинского проекта Bihus.Info опубликовали расследование, согласно которому близкое окружение Зеленского задействовано в крупных коррупционных схемах при возведении фортификационных сооружений в прифронтовых регионах. Их выводы подтвердил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, который призвал Счетную палату провести проверку трат, чтобы предусмотренные на 2025 год $906 млн не ушли на счета сторонних фирм чиновников, задействованных в коррупционных схемах.