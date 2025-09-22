Фотографии журналиста, сделанные во время антиправительственных волнений в Грузии, победили в категории "Серия снимков" по европейскому региону

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС Михаил Терещенко сообщил, что получил "Почтой России" награду престижного международного конкурса фотографов World Press Photo. Его фотографии, сделанные во время антиправительственных волнений в Грузии, победили в категории "Серия снимков" по европейскому региону.

В апреле организаторы международного конкурса фотографов World Press Photo отозвали приглашение Терещенко на церемонию награждения победителей, которая должна пройти в мае в Амстердаме. Приведя в качестве оправдания "возросшую напряженность на европейском континенте", в оргкомитете заявили, что не могут принять фотокорреспондента ТАСС, и поэтому он "больше не приглашается на церемонию награждения победителей в Амстердам".

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. Во время отбора члены жюри обычно просматривают десятки тысяч снимков, сделанных тысячами фотографов со всего мира. В 2025 году во время отбора члены жюри просмотрели почти 60 тыс. снимков, сделанных 3,8 тыс. фотографов из 141 страны.