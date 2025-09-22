Собственник был установлен, сообщил глава города Евгений Моисеев

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Табун из 50 лошадей в курортном Кисловодске (Ставропольский край) обнаружили городские власти и отправили на штрафстоянку. Об этом рассказал глава города Евгений Моисеев.

"Поймали прямо сейчас табун лошадей около 50 голов. Спасибо небезразличным подписчикам, сообщившим о блуждающем табуне. Гоним на штрафстоянку", - написал Моисеев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что собственника установили. Специалисты занимаются составлением протоколов и штрафами.

"Уважаемые собственники скота, неужели не стыдно от такого хамского отношения к городу и его жителям? Да и к лошадям тоже. Просто безобразие. Будем думать над усилением ответственности", - добавил Моисеев.