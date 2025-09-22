Подобный опыт общения детей с военнослужащими необходим в воспитании подрастающего поколения, сообщил дважды кавалер Ордена мужества Владислав Клепиков

ВОЛГОГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Участники федерального проекта "Время uероев" стали наставниками для участников патриотической игры "Зарница 2.0". Подобный опыт общения детей с военнослужащими необходим в воспитании подрастающего поколения, сообщил на закрытии игры капитан, дважды кавалер Ордена мужества, командующий армии "Кама" Владислав Клепиков.

"Я считаю, что участие ветеранов специальной военной операции особенно важно в данном мероприятии. Это те люди, которые доказали свою преданность Родине, свое стремление к Победе, свой патриотизм. И это те люди, которые должны передавать те навыки, те качества и те умения нашему возрастающему поколению для того, чтобы вырастить их достойными людьми", - сказал Клепиков.

В рамках игры участники финала были разделены на четыре армии: "Ока", "Кама", "Ахтуба" и "Волга". У каждой армии наставником стал ветеран СВО, участник проекта "Время uероев". Капитан, Герой России, командующий армии "Ока" Илья Споняков, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС об опыте, полученном от общения с детьми, высоко оценил их мотивацию.

"Я увидел замотивированных детей, которые сюда приехали только побеждать. <...> Сейчас я полностью готов с ними даже идти в бой, если это понадобится когда-нибудь. <...> Я в них уверен, уверен в нашем будущем, и вообще полностью можно им довериться", - отметил Споняков.

Ветераны СВО выразили желание продолжить свое участие в будущих играх "Зарницы 2.0". Они отметили, что проект, несмотря на все трудности и невзгоды, которые встают на пути, учит подрастающее поколение стремиться к своей цели, стремиться к победе.

"Зарница 2.0" - проект, включающий мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также обучающиеся СПО от 18 лет до 21 года из всех регионов России.