Это связано с перебоями с водоснабжением

МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько школ и детских садов Мурманска не смогут принять во вторник детей из-за аварии на сетях Мурманскводоканала. Об этом сообщил врио главы города Иван Лебедев в Telegram-канале.

"Из-за аварии на сетях ГОУП "Мурманскводоканал" завтра не смогут принять детей несколько образовательных учреждений. Работы по устранению аварийной ситуации на улице Пономарева продолжаются, дома постепенно подключаются к водоснабжению", - написал он.

Всего врио главы Мурманска перечислил три детских сада, гимназию и кадетскую школу, которые не будут работать во вторник. Все они находятся в Первомайском округе города. "После возобновления водоснабжения необходимо сдать воду на анализ - стандартная в таких случаях процедура", - заключил Лебедев.